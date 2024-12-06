Боец пришел с СВО в отпуск и женился на девушке, которую знал три дня

Участник специальной военной операции Александр из Салехарда познакомился с будущей супругой Ларисой в поликлинике, когда приехал домой в отпуск. Об этом сообщила служба ЗАГС ЯНАО.

«После небольшого конфликта из-за очереди подошел к девушке извиниться и понял, что она его судьба. Уже через три дня после знакомства пара подала заявление в ЗАГС», – говорится в сообщении.

На церемонии бракосочетания присутствовали боевые товарищи военнослужащего. Торжество было по-настоящему праздничным. Лариса – медик. Чтобы быть с супругом, она намерена заключить контракт и отправиться на СВО, сообщает «Север-пресс».

Салехард, Елена Васильева

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