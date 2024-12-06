«Роснефть» запланировала первый этап ввода проекта «Восток Ойл» на 2026 год

«Роснефть» запланировала первый этап ввода проекта «Восток Ойл» на 2026 год, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в ОАЭ.

«2026 год будет лучше, динамика будет более позитивной, это тоже надо учитывать. Ресурсная база будет ухудшаться. В целом будут возникать потребности увеличения потребления. На 2026 год мы запланировали первый этап ввода «Восток Ойла»», – цитата по «Интерфакс».

«Восток Ойл» является флагманским активом «Роснефти», он предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре.

Ресурсная база проекта – 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и на Ямале, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Салехард, Елена Васильева

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