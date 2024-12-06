«Роснефть» запланировала первый этап ввода проекта «Восток Ойл» на 2026 год, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в ОАЭ.
«2026 год будет лучше, динамика будет более позитивной, это тоже надо учитывать. Ресурсная база будет ухудшаться. В целом будут возникать потребности увеличения потребления. На 2026 год мы запланировали первый этап ввода «Восток Ойла»», – цитата по «Интерфакс».
«Восток Ойл» является флагманским активом «Роснефти», он предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре.
Ресурсная база проекта – 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и на Ямале, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.
Салехард, Елена Васильева
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