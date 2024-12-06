Деликатесы Ямала будут продавать на маркетплейсах

Сельхозпроизводители Ямала получат возможность выхода на популярные торговые интернет-площадки. Об этом рассказал директор окружного департамента экономики Валерий Миронов.

По словам управленца, уже в следующем году власти возьмутся за продвижение ямальских продуктовых брендов на таких маркетплейсах, как Wildberries и Ozon.

– Там будет создана специальная витрина для региональных производителей. Этот процесс требует тщательной подготовки, так как важно обеспечить высокое качество продукции и, в первую очередь, количество. В этом направлении мы планируем активно работать в следующем году, – рассказал Миронов, которого цитирует «Ямал1».

Салехард, Елена Васильева

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