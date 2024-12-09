Два ямальца наладили бизнес на нелегальных мигрантах

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в организации незаконной миграции.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в городе Новый Уренгой два местных жителя в период с ноября по декабрь 2023 года разработали план и организовали за деньги пятерым иностранным гражданам возможность находиться на территории России. Для этого через МФЦ ямальцы оформили «липовые» трудовые договоры с коммерческой организацией. При этом, предприятие, сведения о котором указывались в трудовых договорах с иностранцами, фактически прекратило свою деятельность в 2022 году. Несмотря на это, один из фигурантов уголовного дела владел ее печатью, что позволило подозреваемым реализовать их преступный план.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств. В отношении двух ямальцев возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Новый Уренгой, Елена Васильева

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