Следственный комитет проверит обстоятельства отравления детей-спортсменов на Ямале

Следственный комитет проверит обстоятельства отравления юных спортсменов из Свердловской области, которые приехали на соревнования на Ямал.

Напомним, 7 декабря 2024 года в Тарко-Сале проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области. Медицинская помощь понадобилась порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые дети были госпитализированы.

В настоящее время следствием проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В рамках проведения доследственной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации питания несовершеннолетних, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Пуровский, Елена Васильева

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