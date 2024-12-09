Ямалец украл из магазина бутылку мартини, две упаковки сыра и одно пирожное

Прокуратура Салехарда поддержала государственное обвинение
по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего местного жителя.
Он признан виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).
Установлено, что в сентябре текущего года мужчина пришел в один из сетевых магазинов Салехарда, взял с прилавка бутылку мартини, две упаковки сыра и одно пирожное, спрятал их под одеждой и попытался пройти мимо кассы без оплаты.
Сотрудник магазина потребовал вернуть похищенное или оплатить товар, однако мужчина проигнорировал его требования, выбежал из помещения магазина, после чего скрылся.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Салехард, Елена Васильева
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