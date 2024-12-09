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Понедельник, 9 декабря 2024, 11:58 мск

Новости Ямал

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Пьяная ямальчанка два раза толкнула полицейского, а потом бросила ему в голову стакан

Ямальчанка пойдет под суд за агрессию в адрес полицейского.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУКР по ЯНАО, в Ноябрьске 1 декабря 2024 года около 7 часов утра 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения повела себя агрессивно в отношении полицейского. Она два раза толкнула его, а потто бросила ему в голову стеклянный стакан.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств.

Ноябрьск, Елена Васильева

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