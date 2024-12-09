В 2025 году на Ямале отремонтируют 75 фасадов жилых домов

В следующем году на Ямале капитально отремонтируют фасады 75 домов. Произойдет это в рамках программы обновления: внешний вид улучшат многоквартирники в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Муравленко, Лабытнанги и Надымском районе, рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора, директор департамента Госжилнадзора Ямала Сергей Карасёв.

Программа по обновлению фасадов в ямальских городах была запущена в 2022 гду. За это время в нее вошли 107 капитальных многоквартирных домов во всех городах округа. Все работы проводятся без привлечения средств собственников.

Кроме обновления фасадов, в 2024 году провели капитальный ремонт в 238 многоквартирных домах в капитальном исполнении в рамках региональной программы, в адресной программе приняли участие 94 дома в деревянном исполнении. Сейчас региональный план выполнен на 100%. В 2025 году по региональной программе планируется отремонтировать 270 домов. Это на 12% больше, чем в 2024 году.

Как сообщил чиновник, за 11 месяцев 2024 года в департамент поступило более трех тысяч обращений граждан, выдано 2982 исполнительных документа. Составлено 170 протоколов об административном правонарушении. Наложено штрафных санкций на сумму более 2 800 000 рублей.

Салехард, Елена Васильева

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