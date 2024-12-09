Ученые рассказали, для чего мониторят вечную мерзлоту

Мониторинг вечной мерзлоты, занимающей более 65% территории России, критически важен для обеспечения устойчивого развития, особенно в условиях активного освоения арктических ресурсов. Эксперты «Энергии +» рассказали, для чего ученые наблюдают за этим явлением.

Системы мониторинга, такие как государственная сеть фонового мониторинга Росгидромета (завершение планируется в 2026 году), основаны на использовании термодатчиков, регистрирующих температуру и движение мерзлых грунтов на глубине до 25 метров. Данные, доступные широкому кругу пользователей, позволяют выявлять долгосрочные тенденции изменения климата и состояния вечной мерзлоты.

Для повышения эффективности мониторинга предлагается расширить набор параметров, включив наблюдения за снежным и растительным покровом, влажностью и глубиной оттаивания грунтов. В дополнение к фоновому мониторингу широко применяется геотехнический мониторинг, осуществляемый на более чем 14 000 скважинах для обеспечения безопасности строительства и эксплуатации промышленных объектов в районах вечной мерзлоты.

Объединение данных фонового и геотехнического мониторинга, а также совместная работа ученых и компаний ТЭК позволит совершенствовать нормативно-правовую базу, разрабатывать отраслевые стандарты и внедрять инновационные технологии, направленные на сохранение вечной мерзлоты и устойчивое развитие арктических регионов.

– Мы проводим геотехнический мониторинг с помощью передовых цифровых решений. Используем автоматизированные системы, которые либо записывают данные о состоянии мерзлоты, либо сразу передают их онлайн нашим специалистам. Это позволяет накапливать информацию и оперативного реагировать на потенциальные вызовы, – отметила эксперт по геотехническому мониторингу «Газпром нефти» Анна Курчатова.

Салехард, Елена Васильева

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