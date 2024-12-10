В Новом Уренгое бизнесмен укрыл от налогов более 165 миллионов рублей

В Новом Уренгое перед судом предстанет бизнесмен, который укрыл от налогов более 165 миллионов рублей.

Как сообщили 2Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, по данным следствия бизнесмен в период с августа 2018 года по май 2020 года, мужчина, достоверно зная об имеющейся у организации недоимки по налогам, о выставленных инкассовых поручениях и решениях о приостановлении операций по расчётным счетам в банках, возбужденных исполнительных производствах, имея реальную возможность погашения недоимки по налогам, умышленно сокрыл денежные средства и имущество организации в размере 165 772 995,83 рублей, то есть в особо крупном размере.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал. Однако следствием было собрано достаточно доказательств вины директора организации, установлены все обстоятельства совершенного им преступления. В связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).

Новый Уренгой, Елена Васильева

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