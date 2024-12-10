Жога поздравил ямальцев с днем образования округа

10 декабря отмечается годовщина образования Ямальского автономного округа. Уральский полпред Артем Жога направил жителям Ямала поздравительную телеграмму. В ней, в частности, говорится: «Дорогие ямальцы!

Поздравляю вас с Днём образования региона!

Ямал – северная жемчужина Уральского федерального округа. Регион уверенно держит позиции флагмана газовой отрасли России. Демонстрирует высокий уровень жизни и вкладывается в развитие социальной сферы. Сохраняет уникальный колорит и радушно принимает гостей из самых разных уголков страны и мира.

Округ в числе самых активных участников восстановления подшефных территорий Донбасса. Благодаря ямальцам в Волновахском муниципальном округе и в Авдеевке строятся жильё, школы, больницы, коммунальная инфраструктура и другие объекты. В населённые пункты вновь возвращается жизнь.

Благодарю всех причастных к этой работе, а также каждого жителя Ямала за усердный труд на благо родного региона! Желаю вам успехов, благополучия и счастья! А Ямало-Ненецкому автономному округу – дальнейшего развития и процветания!».

Салехард, Елена Васильева

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