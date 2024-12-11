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Среда, 11 декабря 2024, 10:08 мск

Новости Ямал

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Росавиация расследует инцидент с аварийной посадкой Ан-2 на Ямале

Росавиация разбирается в деталях авиаинцидента, случившегося накануне на Ямале.

Днем, 10 декабря, на расстоянии около километра от посадочной площадки Тамбей на Ямале совершил вынужденную посадку самолет Ан-2 компании «Мобил Авиа». Детали происшествия сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

На борту воздушного судна, по данным эксплуатанта, находились восемь человек: два члена экипажа и шесть пассажиров. Предварительно, никто не пострадал. Самолет получил повреждения.

Росавиация классифицировала произошедшее событие, как аварию. Ее причины выяснят Межгосударственный авиационный комитет с участием Тюменского МТУ Росавиации

Салехард, Елена Васильева

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