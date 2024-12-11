Мальчик получит 30 тысяч рублей за то, что провалился в открытый канализационный люк

На Ямале ребенок получит 30 тысяч за моральные страдания, полученные после того, как он угодил в открытый люк.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в Надыме. Там организация проводила плановый ремонт сетей тепло- и водоснабжения. В результате ненадлежащего контроля подрядной организации на одном из канализационных коллекторов во время проведения ремонтных работ отсутствовала крышка. Не заметив под снегом открытый люк, ребенок провалился в него.

В этой связи прокурор в интересах мальчика направил в суд иск о взыскании с организации компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с виновника компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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