Мальчик получит 30 тысяч рублей за то, что провалился в открытый канализационный люк

На Ямале ребенок получит 30 тысяч за моральные страдания, полученные после того, как он угодил в открытый люк.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в Надыме. Там организация проводила плановый ремонт сетей тепло- и водоснабжения. В результате ненадлежащего контроля подрядной организации на одном из канализационных коллекторов во время проведения ремонтных работ отсутствовала крышка. Не заметив под снегом открытый люк, ребенок провалился в него.
В этой связи прокурор в интересах мальчика направил в суд иск о взыскании с организации компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с виновника компенсацию в размере 30 тысяч рублей.
Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.
Салехард, Елена Васильева
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