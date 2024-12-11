Двое ямальчан пойдут под суд за попытку торговли наркотиками

На Ямале два человека пойдут под суд за попытку торговли наркотиками.

По данным следствия, в городе Новый Уренгой в сентябре 2023 года мужчина и женщина, получили предложение от неустановленного лица, распространять наркотики. Согласившись на данное предложение, они забрали из тайника запрещенное вещество с тем, торговать им на территории города. Однако довести преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, так как их задержали сотрудники полиции. При личном досмотре обвиняемой изъято наркотическое средство в крупном размере.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины девушки, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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