В Надыме младшие классы одной из школ отправлены на дистант из-за вспышки кишечной инфекции

В Надыме начальные классы школы #9 отправлены на дистант. Как рассказал сегодня на совещании глава Надымского района Дмитрий Жаромских, 11 декабря 7 детей из начальных классов обратились в Надымскую ЦРБ с болью в животе, тошнотой и рвотой. Один ребенок был госпитализирован. Состояние остальных детей оценивается как удовлетворительное.

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование. С 12 декабря для учащихся начальных классов будет организовано дистанционное обучение.

Как сообщает пресс-служба администрации Надымского района, ситуация находится под контролем, проводится ежедневный мониторинг состояния школьников, медицинские работники рекомендуют при первых признаках ухудшения здоровья детей незамедлительно обращаться к врачам.

Информации о развитии ситуации будем оперативно размещать в официальных аккаунтах администрации района.

Надым, Елена Васильева

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