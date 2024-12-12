Ямалец кухонным ножом изрезал собутыльника

Ямалец во время попойки пытался кухонным ножом убить собутыльника. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 3 октября 2024 года в городе Тарко-Сале сорокалетний мужчина распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. В ходе ссоры, возникшей из личной неприязни, обвиняемый вооружился ножом и нанес потерпевшему удары в живот, надплечье и шею. Убить своего оппонента обвиняемый не смог, поскольку пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь. В результате преступных действий обвиняемого мужчине причинены множественные колото-резаные раны, опасные для жизни и здоровья.

В настоящее время следствием собрано достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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