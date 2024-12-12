На Ямале автобус, полный вахтовиков, столкнулся с грузовой «ГАЗелью»

ГИБДД по ЯНАО разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП на дороге Сургут-Салехард. Как сообщает пресс-служба ведомства, на 353-м километре трассы утром 12 декабря столкнулись вахтовый автобус и «ГАЗель». Водитель грузовика погиб на месте.

Известно, что ДТП произошло около 07:30 утра. В момент столкновения в вахтовом автобусе находился 41 человек. О том, есть ли среди них пострадавшие, пока ничего не сообщается. На место происшествия выехали представители прокуратуры округа.

Участок трассы, на котором случилось ДТП, перекрыт для движения в обе стороны.

Салехард, Елена Васильева

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