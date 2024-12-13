Два ямальца заплатят почти миллион штрафа за взятку

Два жителя Ямала заплатят почти 1 млн рублей штрафа за участие в даче взятки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, по данным следствия и суда, в Ноябрьске в декабре 2021 года обвиняемые передали должностному лицу взятку в значительном размере, за выдачу взяткодателю российского национального водительского удостоверения взамен просроченного иностранного водительского удостоверения без фактической сдачи теоретического и практического экзаменов.

Приговором суда мужчине и женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 400 и 450 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Ноябрьск, Елена Васильева

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