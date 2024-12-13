Девочка-подросток украла с банковской карты знакомой деньги

На Ямале девочка-подросток пойдет под суд за кражу денег с чужой банковской карты.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, по версии следствия, в Салехарде 1 декабря 2024 года, подозреваемая, используя приложение «Сбербанк онлайн», установленное на телефоне потерпевшей, без согласия последней, перевела с ее банковского счета на банковский счет своего знакомого деньги. Их она потом потратила на свои нужды. В результате ее противоправных действий, женщине причинен материальный ущерб.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

«Кража с банковской карты (банковского счета) является тяжким преступлением, поэтому уголовные дела о таких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них, относятся к компетенции следственных органов Следственного комитета России», сообщили в Следкоме по ЯНАО. И напомнили: снятие денежных средств с чужой банковской карты либо оплата покупок с ее помощью, без согласия владельца, образуют состав преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Салехард, Елена Васильева

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