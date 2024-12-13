Восемь ямальских детей получили 265 тысяч рублей за укусы бездомных собак

Прокуратура Приуральского района по обращениям местных жителей провела проверку о нарушении прав малолетних, пострадавших от укусов безнадзорных собак.

Установлено, что в июне и сентябре 2024 года в результате ненадлежащей организации работы по отлову безнадзорных агрессивных животных, пострадали дети, подвергшиеся нападению с их стороны.

В этой связи прокурор в интересах детей направил исковые заявления в суд о взыскании с местной администрации компенсации причиненного морального вреда.

Судом требования прокуратуры признаны обоснованными и с муниципалитета в пользу представителей несовершеннолетних взыскана компенсация в размере 35 тысяч рублей.

Исполнение решений суда контролируется прокуратурой.

Всего в 2024 года прокуратурой района в суд направлено 8 исков указанной категории, которые рассмотрены и удовлетворены, судом в пользу детей взыскана компенсация на общую сумму 265 тысяч рублей, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Приуралье, Елена Васильева

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