УК выплатит инвалиду 250 тысяч рублей за падение в не чищенном тамбуре подъезда

В Ноябрьске житель города обратился в прокуратуру с жалобой на свою УК.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в декабре 2023 года мужчина, являющийся инвалидом, поскользнулся при входе в подъезд и упал, ударившись шейным отделом позвоночника. Полученная травма квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

Поскольку причиной падения инвалида стало ненадлежащее содержание тамбура подъезда, прокуратурой города был направлен иск в суд о взыскании с ТСН «Мой дом +» компенсации причиненного гражданину вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу заявителя взыскано 250 тысяч рублей, рассказали «новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ноябрьск, Елена Васильева

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