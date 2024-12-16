Ямалец заплатит миллион рублей за свою меркантильность

На Ямале глава коммерческой организации заплатит штраф за свою меркантильность.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в октябре 2024 года житель Нового Уренгоя, занимая руководящую должность в коммерческой организации, получил от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в крупном размере за его привлечение в качестве соисполнителя по заключенному контракту в нарушение установленного в организации порядка.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 миллион рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях сроком на 2 года.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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