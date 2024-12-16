Пьяный житель Салехарда ударил по лицу полицейского при исполнении

В Салехарде межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного

ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, в Салехарде 29 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личной неприязни к сотруднику правоохранительных органов, находящемуся при исполнении должностных обязанностей, оказал ему сопротивление и ударил рукой по лицу полицейского.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube