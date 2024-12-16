В Ноябрьске ФСБ задержала двух мигрантов с лазерными прицелами и оружием

В Ноябрьске сотрудники ФСБ задержали двух граждан из среднеазиатской республики, у которых при обыске нашли оружие и лазерные прицелы, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемые в августе 2024 года прибыли в Ноябрьск с целью осуществления строительных работ. В ходе проведения обысков обнаружено и изъято:

составные части боеприпасов к нарезному оружию, лазерный пристрел, 27 сим-карт различных операторов связи, три банковские карты, три сотовых телефона, ноутбук, а также различные предметы для изменения внешности.

В отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет. Ноябрьским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второго подозреваемого из России депортируют.

Ноябрьск, Елена Васильева

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