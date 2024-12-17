Избил и задушил, а тело утопил – ревнивый ямалец получил 10 лет за убийство сожительницы

Житель Ямала получил 10 лет за убийство сожительницы из ревности.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры, в 2015 году у подсудимого с потерпевшей на почве ревности произошла ссора, в ходе которой он нанес женщине не менее 29 ударов по различным частям тела, а затем задушил ее.

После этого подсудимый утопил труп в протоке реки Выл-Посл.

Длительное время подсудимому удавалось избегать уголовного наказания за совершение указанного преступления, однако правоохранительным органам удалось доказать его причастность к совершению убийства.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы, по совокупности приговоров за ранее совершенные преступления окончательно назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, а также 2 года ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Лабытнанги, Елена Васильева

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