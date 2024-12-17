Пьяный надымчанин избил и зарезал человека

Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 58-летнего местного жителя.

Он признан виновным по части 4 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в апреле 2024 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес потерпевшему не менее 21 удара в область головы и 9 ударов ножом по туловищу. От полученных травм мужчина скончался.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили «новому Дню» в пресс-службе окружной прокутаруры.

Надым, Елена Васильева

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