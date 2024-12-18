Прокуратура «выбила» для предпринимателя 4 миллиона рублей по муниципальному контракту

Ямальская прокуратура помогла бизнесмену получить с муниципального учреждения деньги за выполненный контракт.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного круга, за помощью обратился представитель ООО «Каландарстрой». Он сообщил, что муниципальный контракт был выполнен в августе 2024 года, а деньги за него до си пор не получены. Перед Обществом образовалась задолженность в размере более 4 миллионов рублей.

Прокуратура города Салехарда внесла представление директору муниципального учреждения-должника, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).

В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность перед хозяйствующим субъектом погашена в полном объеме, права субъекта предпринимательской деятельности восстановлены.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube