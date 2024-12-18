Освоение Арктики предложено выделить в отдельный национальный проект

Губернатор Мурманской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис заявил в беседе с «Интерфаксом», что национальный проект, связанный с Арктикой, по его мнению, должен предусматривать все, что касается минерально-сырьевых центров и их освоения.

«Это транспортная и энергетическая инфраструктура, и инвестор, который вкладывается. Это напрямую связано с развитием Севморпути, потому что все добытое и произведенное – это грузовая база, которую нужно вывозить. Поэтому важно, чтобы порты и железная дорога были развитой системой», – подчеркнул он.

Чибис отметил, что нацпроект необходим и с точки зрения военной безопасности, а также развития науки – в областях геологоразведки, экологии и так далее.

«Я благодарен президенту России за его поручение приоритезировать арктические мастер-планы в новых национальных проектах», – сообщил чиновник.

Также, по его словам, в ноябре на госкомиссии поступило предложение в целях развития Северного морского пути и Арктики рассмотреть вопрос об отдельном и долгосрочном национальном проекте. Его срок, указал губернатор, должен быть минимум вдвое больше, чем нацпроекты текущего периода.

Москва, Елена Васильева

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