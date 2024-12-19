Пьяный ямалец бил женщину скалкой и головой о стену – пострадавшая умерла

На Ямале под суд отправляется житель Ноябрьска, который жестоко убил женщину.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, 14 ноября в Ноябрьске между обвиняемым и 49-летней женщиной произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры, мужчина нанес не менее 19 ударов руками, ногами и деревянной скалкой, используемой в качестве орудия преступления, по голове, туловищу и иным частям тела потерпевшей, после чего ударил женщину головой о стену. Смерть 49-летней женщины наступила на месте преступления от тупой травмы головы.

В настоящее время следствием собрано достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ноябрьск, Елена Васильева

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