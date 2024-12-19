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Четверг, 19 декабря 2024, 10:26 мск

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Нерадивая мать полгода избивала свою двенадцатилетнюю дочь

Жительница Нобярьска может получить от 3 до 7 лет лишения свободы за жестокость по отношению к собственной дочери. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, обвиняемая полгода систематически била девочку.

«С февраля по сентябрь 2024 года обвиняемая систематически наносила своей малолетней дочери многочисленные удары руками и ногами в область лица, туловища, рук и ног», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В связи с произошедшим в отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело за истязание несовершеннолетнего. Ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ноябрьск, Елена Васильева

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