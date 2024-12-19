Ямальские врачи выходили за год 264 недоношенных малышей

С начала года ямальские врачи выходили 264 недоношенных детей. Из них три новорожденных появились на свет с массой тела до 750 граммов, восемь – до одного килограмма, еще 28 младенцев родились весом чуть более килограмма.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, помощь новорожденным с экстремально низкой массой тела оказывают в трех крупных ямальских перинатальных центрах – в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске. В каждом из учреждений установлены камеры видеонаблюдения, чтобы родители могли наблюдать за малышами, находящимися на лечении.

В Новом Уренгое реаниматологи спасли ребенка, который появился на 26 неделе беременности. Его вес при рождении составлял 700 граммов. Первые 44 дня мальчик находился в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных на респираторной поддержке, затем его перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

Все это время малыш находился под пристальным вниманием заведующего офтальмологическим отделением. Доктор приложил все усилия, чтобы не пропустить развитие ретинопатии недоношенных – заболевания, при отсрочке лечения приводящего к слепоте.

Как только стало возможным, с ребенком начали активно заниматься реабилитологи. Малыш прошел два курса восстановительного лечения. На прошлой неделе, спустя 113 дней, малыш выписан с весом 3,5 килограмма. Он полностью здоров.

В прошлом году врачи перинатальных центров Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска выходили 280 маловесных младенцев, из них 60 – массой ниже 1500 граммов. Вся медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС.

В Год детства на Ямале родителей малышей с экстремально низкой массой тела обеспечили сертификатами на покупку мониторов дыхания для домашнего использования. Устройства срабатывают при замедлении дыхания младенца. Всего выдано 23 сертификата на покупку прибора в маркетплейсе «Озон». Работа по обеспечению сертификатами на приобретение мониторов дыхания продолжается.

Все ФАПы и участковые больницы сельских территорий оснащены фетальными мониторами для оценки жизнедеятельности плода. Это позволяет снизить материнскую и младенческую смертность, а также риск преждевременных родов.

Проводимые мероприятия решают задачи нацпроекта «Демография». По данным медицинских организаций округа с начала года на свет появилось более шести тысяч малышей. Ямал стабильно входит в пятерку регионов страны по рождаемости.

Салехард, Елена Васильева

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