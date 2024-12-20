Экономика Ямала показывает более существенный рост, чем экономики других северных регионов

Экономика Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов показывает существенно более высокий рост, нежели в других северных субъектах страны, отмечают аналитики Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Отмечается, что эти два региона показывают наибольший размер подушевого ВРП. Ямал и НАО специализируются на добыче углеводородов, а размер их населения при этом сравнительно невелик (41 тысяча человек в НАО, около 500 тысяч человек в ЯНАО).

«В остальных субъектах рост ВРП на душу населения за последние почти четверть века наблюдался только у трех субъектов: Якутии, Красноярского края и Архангельской области», – сообщили в ПОРА.

В Республике Коми примерно с 2013 года длится рецессия. В Карелии ВРП в реальном выражении не имел значительного прироста с 2008 года. В Мурманской области картина аналогичная карельской, однако с 2018 года здесь наметился рост ВРП, что связано с активной инвестиционной политикой субъекта.

При этом ВРП арктических регионов в пересчете на одного человека всё же больше, чем в большинстве других субъектов страны.

Салехард, Елена Васильева

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