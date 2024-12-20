Ямалец прямо на заседании оскорбил судью

Прокуратура Тазовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 297 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия).
Установлено, что в августе 2023 года ранее судимый мужчина, присутствуя на судебном заседании по рассмотрению в отношении него уголовного дела за аналогичное преступление, будучи недовольным ходом судебного разбирательства, высказал оскорбительные выражения в адрес председательствующего судьи.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя и рецидива преступлений назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.
Салехард, Елена Васильева
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