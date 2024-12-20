Прокуратура заставила сельхозпредприятие выплатить зарплату сотрудникам

На Ямале сельхозпредприятие выплатило долги по зарплате своим сотрудникам после вмешательства в дело прокуратуры.

Как сообщили «новому дню» в пресс-службе надзорного органа, была проведена проверка соблюдения трудового законодательства по жалобе работника муниципального сельскохозяйственного предприятия «Мужевское».

Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед 80 работниками на сумму свыше трех миллионов рублей.

В этой связи прокуратурой района было внесено представление об устранении нарушений закона в адрес администрации района, которое рассмотрено и удовлетворено.

Благодаря принятым мерам муниципальному предприятию была предоставлена субсидия из местного бюджета, за счет которой задолженность по заработной плате перед работниками сельскохозяйственного предприятия погашена в полном объеме.

Салехард, Елена Васильева

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