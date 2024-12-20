В Салехарде на новорожденных наденут красные колпачки

Салехардский перинатальный центр получил более 70 новогодних красных колпачков для малышей, которые появятся на свет перед Новым годом. Об этом рассказал врач – акушер-гинеколог Алексей Денисов.

«Подготовили незабываемые и приятные сюрпризы на выписку мам и их малышей. Уверен, им понравится», – написал Денисов в соцсетях.

Заведующий перинатальным отделением не стал раскрывать все карты, какие еще сюрпризы ждут малышей и их родителей при выписке из роддома. Алексей Денисов пообещал, что ямальцы «все узнают и увидят» 25 декабря, сообщает «Красный Север».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube