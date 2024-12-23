С мэрии Лабытнанги взыскали полтора миллиона рублей за капремонт, который не был выполнен

Прокуратура Лабытнанги по обращению местного жителя проверила соблюдение требований жилищного законодательства местной администрацией.

Установлено, что органом местного самоуправления жильцу, переселенному из аварийного дома, не выплачена денежная компенсация за не произведенный капитальный ремонт, сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО.

В этой связи прокуратурой города в судебном порядке в пользу заявителя взыскана полагающаяся компенсация в размере 1 494 000 рублей.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Лабытнанги, Елена Васильева

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