Житель Надыма вынес без оплаты алкоголь из магазина и получил за это 8 месяцев исправительных работ

8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов от заработка получил житель Надыма за грабеж.

Материалами дела установлено, что 24-летний мужчина, уже осужденный в марте 2024 года за кражу, в сентябре 2024 года зашел в магазин «Монеточка» и, взяв со стеллажа заинтересовавшую его алкогольную продукцию, отправился к выходу из торгового зала. Намерений оплачивать товар гражданин не имел. На требования сотрудников магазина остановиться и оплатить товар подсудимый не реагировал и покинул место преступления, унося алкоголь с собой.

Просмотром представленных правоохранительным органам записей с камер видеонаблюдения за торговым залом личность злоумышленника была установлена, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж).

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком 8 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Надым, Елена Васильева

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