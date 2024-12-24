Строителя, по вине которого погиб рабочий, отдадут под суд

В Новом Уренгое следственный комитет закончил расследование уголовного дела о гибели на стройке человека.

По данным СКР по ЯНАО, в городе Новый Уренгой в мае 2024 года обвиняемый, при ведении строительных работ на объекте «Проект «Новый Уренгой Культурный Центр», допустил нарушение подчиненным ему работником правил по охране труда. В ходе проведения строительных работ по монтажу воздуховодов систем вентиляции потерпевшего ударило током, он погиб на месте.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Обвинение предъявлено по части 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Новый Уренгой, Елена Васильева

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