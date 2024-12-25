Ямалец во время попойки совершил изнасилование

В Новом Уренгое суд отправил в тюремное заключение мужчину, совершившего изнасилование во время попойки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, по данным следствия и суда в сентябре 2024 года ранее неоднократно судимый мужчина, распивая спиртное в компании местных жителей, успел совершить изнасилование одной из участниц застолья.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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