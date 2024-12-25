В следующем году на Ямале станет больше автобусов, умеющих анализировать пассажиропоток

В 2025 году на Ямале станет больше «умных» автобусов. Сейчас транспорт, оснащенный интеллектуальной системой мониторинга пассажиропотока, уже работает на городских маршрутах в Новом Уренгое, Лабытнанги и Губкинском.

Это позволяет получать информацию о количестве пассажиров, востребованности маршрутов и загруженности общественного транспорта в определенные интервалы времени. Анализ этих данных позволяет перераспределить нагрузку на транспорт, минимизировать скопления людей на остановках, повысить рентабельность работы автопарков. В этом году в ямальских автопарках появилось более 40 «умных» автобусов, в регионе их стало 215. В следующем году системой оснастят транспорт в Салехарде, Надыме, Ноябрьске и Муравленко, сообщает прес-служба администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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