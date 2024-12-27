Прокуратура нашла в надымском ЖЭКе 12 сотрудников-нелегалов, которым еще и не платили зарплату

Прокуратура нашла в коммунальном предприятии Надыма 12 сотрудников, которые работали нелегально.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверки было установлено, что в ООО «ЖЭК Надым» на основании заключенных договоров гражданско-правового характера об оказании услуг (проведении работ) в коммунальном предприятии работало 12 человек.
При этом, несмотря на наличие признаков трудовых отношений, с указанными лицами трудовые договоры оформлены не были. Кроме того, перед ними существовала задолженность по зарплате в размере 854 тысячи рублей.
Для защиты прав работников городской прокуратурой в суд направлены 12 исковых заявлений о признании отношений трудовыми, взыскании задолженности по заработной плате, а также компенсации морального вреда.
В настоящее время рассмотрено и удовлетворено 4 иска прокурора, в пользу граждан взысканы денежные средства в размере 329 тысяч рублей.
Ситуация остается на контроле городской прокуратуры.
Надым, Елена Васильева
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