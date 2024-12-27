Случайные собутыльники забили вахтовика, которого ссадили с поезда за пьянку

В новом Уренгое случайные собутыльники убили вахтовика, которого до этого высадили с поезда за употребление алкоголя.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 21 апреля 2024 года трое жителей Тюменского района Тюменской области, находясь на железнодорожном вокзале, познакомились с 44-летним вахтовиком из Омской области. Его высадили с поезда по причине нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Они предложили новому знакомому провести время до следующего поезда в их компании. Объединившись, мужчины организовали застолье, в ходе которого между ними и гостем возник конфликт. Жители Тюменской области втроем избили потерпевшего, нанося ему с особой жестокостью кулаками, ногами и предметами удары в различные части тела.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате полученных травм и развившегося травматического шока.

После совершенного убийства один из обвиняемых в магазине оплатил приобретенные спиртные напитки банковской картой потерпевшего.

Следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Обвинения в отношении мужчин выдвинуты по п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц, по предварительному сговору). Кроме того, один из мужчин обвиняется также в совершении тайного хищения чужого имущества с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ).

Новый Уренгой, Елена Васильева

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