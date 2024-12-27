Пьяный москвич ударил ногой полицейского, который доставлял его из бара в больницу

Москвич «отдохнул» в одном из баров на Ямале до уголовного дела.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 16 декабря 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одном из баров города Ноябрьска мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя агрессивно и мешает гражданам отдыхать. Сотрудники полиции, прибыв по указанному адресу, выявили компанию местных жителей, в которой находился нетрезвый гость из Москвы, нарушавший общественный порядок. При доставлении правонарушителя для освидетельствования в медицинское учреждение он нанес удар ногой одному из сотрудников полиции и оскорбил его грубой нецензурной бранью.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ноябрьск, Елена Васильева

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