Ямалец перепродавал дизельное топливо, купленное на деньги с чужой карточки

Ямальцу приговором Новоуренгойского городского суда ужесточили наказание за преступления, которые он ранее совершил,

Установлено, что в августе 2022 года осужденный, представившись жительнице автономного округа сотрудником полиции, нанес последней 3 удара по голове, под видеозапись заставил признаться потерпевшую в причастности к сбыту наркотических средств, к которому она отношения не имела, после чего за нераспространение указанной видеозаписи требовал 50 000 рублей.

Кроме того, после совершения данного преступления осужденный в период с февраля по апрель 2023 года приобретал на заправочных станциях дизельное топливо, производя оплату найденной топливной картой, и продавал его приезжавшим на заправки водителям.

Ущерб от таких действий составил 1 588 112 рублей.

Судом виновному назначено наказание в виде одного года десяти месяцев лишения свободы со штрафом в размере 80 000 рублей, удовлетворен гражданский иск юридического лица о взыскании 1 588 112 рублей.

Не согласившись с принятым решением, прокуратура города обжаловала приговор в апелляционном порядке, поскольку суд в полной мере не учел повышенную степень общественной опасности преступлений, характер примененного насилия при вымогательстве и длительность противоправных действий при хищении, что повлекло назначение чрезмерно мягкого наказания.

Суд автономного округа согласился с доводами апелляционного представления, изменил приговор, усилил наказание до 4 лет лишения свободы, оставив суммы штрафа и гражданского иска без изменений.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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