Первая большая партия ямальских дронов готовится к отправке в зону СВО. В нее войдут 600 FPV-дронов «Кречетов», изготовленных на Ямале. Их производством занимается региональная ассоциация ветеранов боевых действий. Оборудование передадут в воинские части, где служат северяне, сообщает пресс-служба правительства округа.

На закупку и изготовление комплектующих для производства дронов правительством региона выделен грант. Средства позволят произвести более 900 единиц оборудования. В дальнейшем общественники планируют расширить перечень выпускаемой продукции и доработать существующие модели. Если ямальские дроны хорошо зарекомендуют себя в зоне боевых действий, их производство с региональной поддержкой будет расширено.

Вместе с дронами в восемь воинских частей передадут пульты управления, очки, зарядные устройства и антенное оборудование к ним. Распределение осуществляется на основании заявок командиров воинских частей. Оборудование направляется в части, где служат ямальские мобилизованные и военнослужащие по контракту.

Напомним, что цех по производству дронов заработал в Салехарде в начале этого года. Первые небольшие партии общественники изготавливали за счет пожертвований ямальцев и организаций округа. Оборудование помогало северянам выполнять боевые задачи на Курском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

Салехард, Елена Васильева

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