На Ямале снегоуборочная техника задавила ребенка

На Ямале ребенок погиб под колесами снегоуборочной техники. Как сообщает прокуратура округа, трагический инцидент случился в Пуровском районе. «Прокурором автономного округа поручено проведение проверки по факту гибели ребенка в пгт. Уренгой Пуровского района в результате наезда снегоуборочной техники. На место происшествия незамедлительно выехал сотрудник прокуратуры г. Новый Уренгой», – сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства в области обеспечения безопасности, в случае выявления нарушений – приняты меры прокурорского реагирования.

Проверку проводят и следователи. По предварительным данным Следкома ЯНАО, трагедия случилась днём 27 декабря 2024 года. Погибла несовершеннолетняя девочка.

Пуровский район, Елена Васильева

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