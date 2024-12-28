СКР раскрыл подробности смерти мальчика под колесами снегоуборочной машины

Следственный комитета по ЯНАО продолжает

расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели ребенка в поселке Уренгой. В совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) подозревается водитель грузового автомобиля.

Следствием установлено, что 27 декабря 2024 года в дневное время мужчина, управляя транспортным средством «Камаз 5511», в ходе проведения работ по уборке снега осуществлял движение по территории, прилегающей

к зданию культурно-спортивного комплекса «Уренгоец» в поселке городского типа Уренгой, возле аттракциона «Горка зимняя трехскатная» со стороны лестницы, оборудованной для подъема посетителей.

В это же время 13-летний мальчик, находящийся на аттракционе, скатился на тюбинге с обратной стороны горки, не предназначенной для скатывания, попав под колеса движущегося рядом транспортного средства под управлением подозреваемого. От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела с целью проверки исполнения правил в области технического состояния и эксплуатации детского аттракциона, а также соблюдения требований федерального законодательства при проведении работ по уборке снега, следователями проводится процессуальная проверка по статьям 238 и 293 УК РФ.

Салехард, Елена Васильева

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