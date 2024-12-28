Екатеринбуржец пытался дать миллион рублей взятки ямальским налоговикам

Житель Екатеринбурга пытался дать в налоговых органах Ямала взятку в 1 миллион рублей, чтоб не платить налоги в 18 раз больше.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в декабре 2024 года в городе Тарко-Сале сотруднику налоговой службы поступило предложение от индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга, желающего уклониться от обязательных налоговых отчислений на сумму 18 млн рублей, за взятку составить недостоверный акт камеральной проверки его налоговых деклараций. Так как сотрудник налоговой службы сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы, дальнейшие действия взяткодателя проходили под контролем сотрудников РУФСБ по Тюменской области. Представитель бизнеса предложил своему знакомому – жителю города Тарко-Сале – выступить посредником при передаче взятки. Посредника задержали в момент передачи 1 млн рублей в помещении налоговой службы.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Салехард, Елена Васильева

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