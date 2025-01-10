Глава Губкинского Бандурко разрешил пить воду из-под крана

Глава Губкинского Андрей Бандурко разрешил горожанам пить воду из-под крана. «Уважаемые губкинцы, спешу поделиться важной новостью. По результатам расширенного исследования все параметры воды соответствуют нормам. Роспотребнадзором сняты ограничения на применение воды для питьевых нужд», – надписал чиновник в своем тг-канале.

Впрочем, горожане оптимизма градоначальника пока не разделяют, в социальных сетях полно сообщений о том, что несмотря на промывку сетей, которая продолжается весь день, вода продолжает пахнуть краской и пить ее не хочется. Граждане активно высказывают опасения, что химия впиталась в пластик труб, и теперь вода будет пахнуть еще очень долго.

Напомним, что ЧС с водой случилась в Губкинском 8 января 2025 года. Из кранов потекла вода с ярким запахом краски. В мэрии и города и в «Ямалкоммунэнерго» проблему признали не сразу.

СКР проводит проверку о поводу качества услуг, которые «Ямалкоммунэнерго» представляет населению Губкинского.

Губкинский, Елена Васильева

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