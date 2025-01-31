Труп найден в ходе тушения пожара в общежитии для вахтовиков в Ноябрьске

В горевшем общежитии отдалённого района Ноябрьска Вынгапуровском нашли тело погибшего мужчины. У него обнаружены ожоги, а также признаки отравления угарным газом. Следователи проводят проверку обстоятельств. ЧП. Ранее проверку объявила прокуратура.
В общежитии проживали вахтовые рабочие ООО «СВУ № 7».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Пожар начался рано утром. В МЧС сообщили, что 49 жильцов эвакуировались самостоятельно.
Ноябрьск, Наталья Ефремова
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