Труп найден в ходе тушения пожара в общежитии для вахтовиков в Ноябрьске

В горевшем общежитии отдалённого района Ноябрьска Вынгапуровском нашли тело погибшего мужчины. У него обнаружены ожоги, а также признаки отравления угарным газом. Следователи проводят проверку обстоятельств. ЧП. Ранее проверку объявила прокуратура.

В общежитии проживали вахтовые рабочие ООО «СВУ № 7».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Пожар начался рано утром. В МЧС сообщили, что 49 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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